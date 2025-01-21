Берн, 21 января, 2025, 17:07 — ИА Регнум. Евросоюз и США должны работать вместе, а не конкурировать и устраивать «гонку на дно». Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 21 января.

AP/TASS

Во время своей речи на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе она добавила, что сторонам важно поддерживать сотрудничество по той причине, что экономики Евросоюза и США тесно связаны. Фон дер Ляйен подчеркнула, что миллионы людей в Штатах имеют рабочие места благодаря партнёрству с европейскими странами.

«Мы должны работать вместе, а не конкурировать, чтобы не устраивать гонку на дно», — приводит заявление председателя ЕК Reuters.

При этом глава Еврокомиссии уточнила, что ЕС так или иначе будет защищать свои ценности в сотрудничестве со Штатами.

По мнению Фон дер Ляйен, Евросоюзу для роста благосостояния необходимо развивать партнёрские отношения с Индией и Китаем. Она также озвучила мысль о том, что в мире начинается «новая эра жёсткой конкуренции за ресурсы и технологии». Кому и с кем придётся конкурировать, она не уточнила.

Как сообщало ИА Регнум 10 января, Урсулу фон дер Ляйен не пригласили на церемонию инаугурации президента США Дональда Трампа. При этом накануне агентство Bloomberg написало о желании фон дер Ляйен встретиться с новым главой Белого дома до его инаугурации.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз обвинил главу Еврокомиссии в неискренности по отношению к новому президенту США. Он считает, что Урсула фон дер Ляйен, написавшая, что с нетерпением ждёт сотрудничества с администрацией нового президента США, на самом деле презирает главу Белого дома.

В декабре Трамп заявил, что страны Евросоюза столкнутся с повышением тарифов, если не нарастят закупки энергоресурсов из США. Такой шаг, по его мнению, поможет снизить торговый дефицит США и ударить по европейской промышленности. Это необходимо, чтобы компании ЕС перенесли своё производство на американскую территорию.