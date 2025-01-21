Москва, 21 января, 2025, 16:26 — ИА Регнум. Певец Юрий Киселёв в интервью на Youtube-канале Станислава Роженькова рассказал о взаимоотношениях со своими родителями — продюсером, бизнесменом и основателем группы «Земляне» Владимиром Киселёвым и певицей Еленой Север. Кроме того, он рассказал о том, какую модель семьи он создаст сам, когда будет к этому готов.

Пресс-служба «Русской медиагруппы» Юрий Киселёв

Юрий Киселёв отметил, что его отец проводил с сыновьями не так много времени, но этого общения было достаточно. Как и многие, Киселёв-старший всегда был сильно загружен, однако проведенные вместе дни стали бесценными для сыновей. Повзрослев, Юрий и Владимир смогли сполна оценить всю силу отцовского вклада в их воспитание. «Если отец проводил с нами выходные, то это время было предназначено только для нас. Общаясь, он нас слышал, чему-то учил, за что-то отчитывал. Безусловно, он погружался полностью, по-настоящему», — вспоминает Киселев-младший.

По словам Юрия, мужчине часто приходится делать выбор в пользу работы. Он подчеркнул, что ему повезло с мамой, которая еще в детстве объяснила сыновьям, что отец очень много работает. «Если бы у меня была другая мама, которая не понимала бы папу и его груз, то, возможно, у нас были бы другие отношения», — считает он.

Юрий отмечает, что у него не было тяжёлых времен, которые призваны закалять, но при этом всегда хотелось бросить вызов самому себе. Несмотря на то, что многие относят братьев к «золотой молодежи», певец так не считает. «Нас с братом всегда учили зарабатывать своим трудом. Нам прививали ценность денег, и мы с детства понимали, что они не берутся из ниоткуда», — сказал он. Основными принципами, которым следовал внимательный к детям Владимир Киселёв, Юрий назвал честность, пунктуальность и порядочность.

Исполнитель считает идеальной модель родительской семьи, в которой «отец — главный, а мама — любимая».

«Я вижу свою будущую семью примерно такой, в которой вырос сам. Потому что в нашей семье все друг друга очень любят, поддерживают и понимают. У нас действительно царит полная гармония», — поделился певец.