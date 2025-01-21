Москва, 21 января, 2025, 16:18 — ИА Регнум. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) можно оставить для школьников из регионов, желающих поступить в московские вузы. Об этом 21 января заявил зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Мы предлагаем промежуточную версию, мягкую: оставить возможность ЕГЭ для ребят, например, из провинции, которые очень хотят поступить в столичные вузы. Им ЕГЭ такую задачу облегчает», — процитировала парламентария НСН.

Другим же ученикам следует предоставить право выбора между ЕГЭ и классическим вариантом экзамена, подчеркнул он. При этом Смолин отметил, что в данный момент полная отмена ЕГЭ не обсуждается, наоборот, есть планы по расширению его применения на колледжи.

В июне прошлого года ИА Регнум передавало, что депутаты фракций КПРФ и «Справедливая Россия» предложили отменить ЕГЭ. В пояснительной записке авторы инициативы указали, что содержание единого Госэкзамена зачастую не соответствует школьной программе, и для подготовки к нему родители вынуждены нанимать репетиторов.

В январе в Госдуме заявили, что процесс отказа от ЕГЭ в России уже начался. Отмечалось, что вместо Единого госэкзамена может появиться другой формат оценивания знаний выпускников старших классов, основанный на преимуществах ЕГЭ, а также на советской и российской системах образования.

Глава Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева отметила, что на данный момент ЕГЭ не может продемонстрировать в полной мере все достижения и способности человека. К каждому ребёнку нужен более индивидуальный подход, и для этого общество должно больше доверять школе и учителям, которые оценивают успехи подрастающего поколения, пояснила она.