Москва, 21 января, 2025, 16:53 — ИА Регнум. Новая администрация США пытается запугать Россию из-за сделки по Украине, о которой пока ничего неизвестно. Об этом 21 января заявил замглавы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов.

Brendan McDermid — Pool via CNP/Global Look Press

«Про сделку-то никто ничего не знает. И это на самом деле, по-моему, контрпродуктивный подход», — отметил он в беседе с Lenta.ru, комментируя слова президента США Дональда Трампа о «больших проблемах» для РФ в случае отказа Москвы от сделки по Украине.

По словам Климова, в вопросе разрешения геополитического кризиса прежде всего должны состояться контакты Трампа с президентом России Владимиром Путиным, о чём неоднократно заявлял сам новый глава Белого дома, хотя, похоже, в практическом плане этот вопрос пока не решён.

Сенатор напомнил, что российский лидер неоднократно говорил о том, что Москва на подобных переговорах будет исходить в первую очередь из своих интересов, а потому непонятно, о чём говорит Трамп, рассуждая о сделке по Украине.

«У меня иногда складывается впечатление, что ни он, ни его помощники до конца ещё сами эти условия американской стороны не сформулировали в прикладном виде. Поэтому будем комментировать то, что появится из официальных источников, а не то, что было сказано где-то на пресс-конференции или на каком-то общественном мероприятии», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января новый президент США в ходе беседы с журналистами в Белом доме заявил, что у «России будут большие проблемы», если она откажется от урегулирования украинского конфликта. Трамп также выступил с утверждением, что Путин якобы разрушает собственную страну, отказываясь от соглашения, направленного на разрешение конфликта.

При этом американский лидер 19 января подтвердил, что после вступления в должность он твёрдо хочет добиться прекращения конфликта на Украине. По его словам, это нужно для предотвращения третьей мировой войны.

Путин 20 января заявил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта должны привести к долгосрочному миру, а не к краткому перемирию. По словам главы государства, РФ готова вести диалог по Украине с новым руководством США, однако при этом нужно устранить первопричины кризиса.

Президент РФ ранее отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов войти в НАТО. для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав РФ в 2022 году, добавлял Путин.