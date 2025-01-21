Москва, 21 января, 2025, 16:14 — ИА Регнум. Внешний долг России на 1 января 2025 года составил 290,4 млрд долларов, снизившись с начала 2024 года на 27,5 млрд долларов, следует из материалов Центрального банка РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Динамика показателя определялась сокращением задолженности по суверенным ценным бумагам, номинированным как в национальной, так и в иностранной валютах, а также уменьшением обязательств прочих секторов по привлечённым кредитам и займам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования», — отметили в ЦБ.

Как передавало ИА Регнум, в октябре внешний долг России достиг минимума с 2006 года, составив 293,4 млрд долларов. С начала 2024 года объём внешнего долга снизился на 7,7%, в том числе в третьем квартале года на 3%.

Ранее Центробанк сообщал, что уже в течение нескольких лет наблюдается снижение внешнего долга РФ. По итогам 2020 года уровень внешнего долга составлял 31% ВВП, спустя год — 26,2%, в конце 2022 года он составлял 16,6%, в первом квартале 2023 года — 15,45%, а в октябре 2023 года впервые опустился ниже отметки 15% ВВП.