Москва, 21 января, 2025, 16:37 — ИА Регнум. Решение США выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) связано с поиском выгоды для себя. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин 21 января.

Lian Yi/Global Look Press

Он уточнил, что Штаты пошли на этот шаг не из-за переживаний о здоровье своих граждан, а из корысти.

«Не думайте, что они переживают за здоровье граждан мира нашей планеты, опять ищут себе выгоду», — подчеркнул Володин во время пленарного заседания.

Дональд Трамп подписал указ о выходе из ВОЗ 20 января — в день своей инаугурации. Причиной данного решения он назвал неравные взносы в организацию от США и Китая. Так, платеж Штатов превышал $500 млн в год, а КНР отдавала и бюджета почти $39 млн.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ВОЗ выразила сожаление в связи с решением нового президента США выйти из организации. Официальный представитель ВОЗ Тарик Жазаревич выразил надежду на то, что США изменят своё решение.