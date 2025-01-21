Турция, 21 января, 2025, 15:52 — ИА Регнум. Количество погибших в результате пожара в гостинице Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу возросло до 66, ещё более 50 человек пострадали. Об этом 21 января сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

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«К сожалению, у нас 66 погибших, 51 раненый», — процитировал его слова телеканал Haber Global.

Ерликая добавил, что сотрудники противопожарных служб работали быстро и начали тушить возгорание уже в 04:15 (совпадает с мск).

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 21 января на крыше одной из гостиниц в Карталкае вспыхнул пожар, после чего пламя охватило всё здание. Причины возникновения возгорания выясняются.

По словам губернатора провинции Болу Абдулазиза Айдына, на момент возникновения пожара в гостинице находились свыше 230 постояльцев. Он добавил, что многие люди погибли, когда прыгали с большой высоты из-за начавшейся паники.

В работах по ликвидации возгорания задействовали множество пожарных расчётов, а также вертолёты. Из горящего здания и расположенной по соседству гостиницы эвакуировали всех жильцов.