Москва, 21 января, 2025, 15:53 — ИА Регнум. Есть много сигналов от США по вопросу по урегулированию конфликта на Украине, но Россия ждёт конкретных предложений. Об этом 21 января заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Михаил Терещенко/РИА Новости

«Много сигналов поступает от Вашингтона в эти дни, но мы, как я уже сказал, готовы сейчас получить какие-то конкретные предложения, которые могут сформировать основу для разговора наших лидеров», — отметил он.

Когда будут контакты с США, то российская сторона изложит свою позицию. Американский президент Дональд Трамп делает заявления по Украине перед журналистами. Москва учитывает это, но ожидает серьёзного диалога, добавил Ушаков.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 20 января после инаугурации заявил, что собирается встретиться с Путиным, и это может произойти очень скоро. В ходе переговоров американский лидер рассчитывает понять, в какие сроки получится завершить конфликт на Украине.

Путин в то же день отметил, что Россия готова к диалогу по урегулированию украинского кризиса, но целью переговоров должен стать долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Кроме того, необходимо учесть законные интересы РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 января сообщил, что в Кремле пока не готовятся к переговорам Путина с Трампом. Американская администрация ещё не контактировала с Кремлём по этому вопросу.