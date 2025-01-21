Москва, 21 января, 2025, 15:43 — ИА Регнум. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что не видел заявлений президента США Дональда Трампа о том, что у России могут якобы могут быть «большие проблемы» в случае отказа от сделки по Украине.

AP/TASS

«Это когда было? Я этого не видел, я, честно говоря, не знаю», — сказал Ушаков журналистам.

Трамп 20 января во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что президент России Владимир Путин якобы разрушает собственную страну, отказываясь от соглашения по Украине. По его словам, у «России будут большие проблемы», если Москва откажется от соглашения по урегулированию конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 20 января Путин заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны привести к долгосрочному миру, а не к краткому перемирию. Он поздравил Трампа с вступлением в должность, отметив, что Россия отмечает его стремление восстановить двусторонние контакты, разрушенные предшествующей американской администрацией. Москва готова вести диалог по Украине с новым руководством США, но при этом нужно устранить первопричины, которые привели к кризису, подчеркнул глава государства.

19 января Трамп подтвердил, что после вступления в должность президента он твёрдо намерен добиться прекращения конфликта на Украине. По его мнению, это нужно для предотвращения третьей мировой войны.

Российский лидер ранее указывал на то, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов войти в НАТО. Глава государства также уточнял, что для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав РФ в 2022 году.