Москва, 21 января, 2025, 15:51 — ИА Регнум. Компания «Ростелеком» ранее фиксировала проблемы с информационной безопасностью у одного из подрядчиков. Об этом 21 января заявили в пресс-службе ПАО «Ростелеком».

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Так там прокомментировали появившуюся в соцмедиа информацию об утечке данных. Отмечалось, что хакеры получили доступ к сведениям «Ростелекома» из баз двух сайтов компании. В частности, были раскрыты 154 тыс. уникальных адресов электронной почты и 101 тыс. уникальных номеров телефонов.

«Компания сообщает, что ранее фиксировала инциденты информационной безопасности у одного из своих подрядчиков, обслуживавших данные ресурсы. Наиболее вероятно, что утечка произошла из инфраструктуры подрядчика», — указано в заявлении ПАО «Ростелеком».

В пресс-службе подчеркнули, что принимаются меры по устранению выявленных угроз. Предварительный анализ базы данных показал, что утечки особо чувствительной персональной информации не было. Однако пользователям ресурсов рекомендовали сбросить пароли и включить двухфакторную идентификацию, если она доступна.

Отдельно отмечается, что упомянутые интернет-ресурсы не используются для обслуживания физических лиц.

Ранее Роскомнадзор проинформировал, что за 2024 год были зарегистрированы 135 случаев утечек баз данных. В них аккумулировалось более 710 млн записей о россиянах.

19 ноября глава «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что персональные данные всех граждан России уже есть в Сети. По его словам, основной их массив находится в даркнете — теневом сегменте интернета, доступ к которому возможен только через специальные браузеры.