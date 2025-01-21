Вашингтон, 21 января, 2025, 16:04 — ИА Регнум. Для разрешения украинского конфликта президент США Дональд Трамп должен будет пойти на определённые уступки России. Старший научный сотрудник Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR) Гидеон Роуз в статье для издания Foreign Affairs написал, что, вероятнее всего, Россия оставит за собой все подконтрольные ей территории. В ответ Украина получит от США гарантии безопасности.

Евгений Биятов/РИА Новости

Аналитик добавил, что украинская сторона и большинство её союзников категорически не согласны с таким исходом конфликта, несмотря на то, что такие договорённости могут привести к миру.

«Такая сделка может представлять собой наименее плохую альтернативу из всех возможных, и, если она тщательно структурирована, она может удовлетворить интересы всех сторон», — отметил эксперт.

По мнению Роуза, в случае такого разрешения конфликта Украина могла бы дальше пытаться интегрироваться с Западом. Это необходимо для прочного мира и обеспечения безопасности.

Ранее, 20 января, Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский якобы настроен на «заключение сделки» с Россией. Лидер Штатов выразил надежду на то, что президент России Владимир Путин также будет готов к переговорам и заключению сделки.

До этого, 20 января, Путин заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны привести к долгосрочному миру, а не к краткому перемирию. Помимо этого, он оценил стремление Трампа восстановить двусторонние контакты, разрушенные предшествующей американской администрацией.