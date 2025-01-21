Москва, 21 января, 2025, 15:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили развитие сотрудничества с новой администрацией США. Об этом 21 января на брифинге заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

ALEXANDER DRAGO/Global Look Press

Он отметил, что главы государств обсудили координацию Москвы и Пекина с Вашингтоном. Си Цзиньпин в том числе поделился своей оценкой и подробностями разговора с президентом США Дональдом Трампом.

«Председатель Си Цзиньпин в общих чертах проинформировал о содержании состоявшегося 17 января телефонного разговора с президентом Трампом», — заявил Ушаков.

Помощник президента РФ также сообщил, что страны готовы налаживать отношения с США на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе, если команда нового главы Белого дома проявит встречный интерес.

«Наш президент отметил, что, несмотря на информацию СМИ о намерении президента Трампа организовать, в частности, телефонный разговор с нами, никаких конкретных приложений на этот счёт пока из Вашингтона не поступало», — сообщил Ушаков.

Как передавало ИА Регнум, после своей инаугурации 20 января Трамп сообщил о планах встретиться с президентом России, не назвав конкретных сроков. Он заявил, что его диалог с Путиным «может быть уже очень скоро».

В тот же день Путин провёл заседание Совбеза РФ, на котором, в частности, обсуждалась тема инаугурации Трампа. Президент России отметил, что Трамп и его команда заявляют о желании восстановить с РФ прямые контакты. Также Трамп заявляет, что намерен сделать всё, чтобы не допустить третьей мировой войны. Российский лидер подчеркнул, что приветствует такой настрой Вашингтона.

19 января газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп изъявил желание в свои первые 100 дней у власти отправиться с визитом в Китай. По данным источников издания, целью визита может быть стремление республиканца укрепить отношения с Си Цзиньпином, обострившиеся между Вашингтоном и Пекином в годы правления Джо Байдена.