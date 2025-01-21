Москва, 21 января, 2025, 15:16 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, какие вопросы ранее обсуждал во время разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом 21 января сообщил помощник российского лидера РФ Юрий Ушаков.

Артем Иванов/ТАСС Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин

«Председатель Си Цзиньпин в общих чертах проинформировал о содержании состоявшегося 17 января телефонного разговора с президентом Трампом», — рассказал он журналистам.

Ушаков отметил, что и Россия, и Китай готовы выстраивать отношения с США, если команда Трампа в этом заинтересована. РФ также остаётся открытой к обсуждению с американской стороной конфликта на Украине, если будут соответствующие сигналы от Вашингтона.

Помощник российского президента также напомнил о словах Путина, что урегулирование украинского кризиса должно проходить на основе уважения интересов РФ и обеспечить долгосрочный мир, а не краткосрочное перемирие.

Как передавало ИА Регнум, Си Цзиньпин и Трамп провели переговоры по телефону 17 января. Американский лидер после этого сообщил, что обсуждал с китайским лидером торговые отношения между странами, проблему поставок фентанила, соцсеть TikTok и ряд других тем.

Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи 21 января. Российский лидер отметил, что такие встречи в начале каждого года стали доброй традицией. Они обсудили итоги прошлого, 2024-го года и планы на будущее.