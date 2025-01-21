Путин и Си Цзиньпин выступили за укрепление БРИКС
Москва, 21 января, 2025, 15:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выступили за укрепление БРИКС как ключевого инструмента для достижения многополярного мира. Об этом 21 января заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Обсудили сотрудничество на международных площадках. Выступили за укрепление БРИКС как ключевого инструмента для достижения многополярного мира. Уделялось внимание и ШОС», — отметил Ушаков.
Он добавил, что среди региональных тем обсуждалась ситуация на Корейском полуострове и Ближнем Востоке, а также развитие событий в Сирии и некоторые другие темы.
Помощник президента подчеркнул, что по тайваньскому вопросу с российской стороны была выражена неизменная поддержка «политики одного Китая».
Как сообщало ИА Регнум, 21 января Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции. Российский лидер назвал доброй традицией беседы с главой КНР в начале года. Он подчеркнул, что в основе сотрудничества Москвы и Пекина лежат широкая общность национальных интересов и совпадение взглядов на сущность отношений между крупными державами.
Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что в текущем году Китай намерен вывести отношения с Россией на более высокий уровень и вместе противостоять внешней неопределённости на основе стабильности взаимоотношений двух государств.
Путин 18 октября на встрече с представителями СМИ стран БРИКС заявил, что отношения России и Китая являются главным фактором глобальной стабильности. Отношения Москвы и Пекина строятся на равноправной основе, с учётом интересов друг друга, и Россия исходит из того, что Китай — её стратегический партнёр и союзник, подчеркнул президент. В ходе встречи с председателем КНР на полях саммита БРИКС в Казани Путин назвал отношения двух стран образцовыми.