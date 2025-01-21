Москва, 21 января, 2025, 15:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выступили за укрепление БРИКС как ключевого инструмента для достижения многополярного мира. Об этом 21 января заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

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«Обсудили сотрудничество на международных площадках. Выступили за укрепление БРИКС как ключевого инструмента для достижения многополярного мира. Уделялось внимание и ШОС», — отметил Ушаков.

Он добавил, что среди региональных тем обсуждалась ситуация на Корейском полуострове и Ближнем Востоке, а также развитие событий в Сирии и некоторые другие темы.

Помощник президента подчеркнул, что по тайваньскому вопросу с российской стороны была выражена неизменная поддержка «политики одного Китая».

Как сообщало ИА Регнум, 21 января Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции. Российский лидер назвал доброй традицией беседы с главой КНР в начале года. Он подчеркнул, что в основе сотрудничества Москвы и Пекина лежат широкая общность национальных интересов и совпадение взглядов на сущность отношений между крупными державами.

Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что в текущем году Китай намерен вывести отношения с Россией на более высокий уровень и вместе противостоять внешней неопределённости на основе стабильности взаимоотношений двух государств.

Путин 18 октября на встрече с представителями СМИ стран БРИКС заявил, что отношения России и Китая являются главным фактором глобальной стабильности. Отношения Москвы и Пекина строятся на равноправной основе, с учётом интересов друг друга, и Россия исходит из того, что Китай — её стратегический партнёр и союзник, подчеркнул президент. В ходе встречи с председателем КНР на полях саммита БРИКС в Казани Путин назвал отношения двух стран образцовыми.