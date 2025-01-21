Москва, 21 января, 2025, 15:16 — ИА Регнум. Китай является для России главным торговым партнёром. Об этом 21 января на брифинге заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По итогам состоявшихся в формате видеоконференции переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина Ушаков заявил, что лидеры двух стран обсудили торговые отношения и сотрудничество в энергетической сфере. Он отметил, что Россия занимает пятое место среди торговых контрагентов Китая.

«В отношении сотрудничества в энергетической сфере отмечалось, что Россия является одним из лидеров по поставкам энергосырья в КНР, а по нефти и трубопроводному газу занимает первое место», — заявил Ушаков.

На переговорах отмечалось, что сооружение дальневосточного маршрута газопровода идёт по графику. Успешно прорабатываются новые совместные проекты, в том числе «Сила Сибири — 2». На двух китайских АЭС строятся энергоблоки российского образца, отметил помощник президента РФ.

В ходе переговоров Путин и Си Цзиньпин подчеркнули необходимость дальнейшего улучшения транспортной взаимосвязанности, а также модернизации приграничной инфраструктуры, пунктов пропуска и наращивания грузоперевозок между Россией и Китаем, отметил Ушаков.

Как сообщало ИА Регнум, Си Цзиньпин на переговорах с Путиным 21 января заявил, что в новом году отношения Москвы и Пекина выйдут на новый уровень. Двум государствам предстоит выполнить задачу по противостоянию внешней неопределённости на основе стабильности. Китайское руководство намерено продолжать поддерживать устойчивые связи с Москвой для развития и процветания обеих стран.

По итогам 2024 года объём торговли между Россией и Китаем оценивается в районе $240 млрд. За год увеличение составило порядка трёх процентов. Как заявил в декабре президент России, это очень хороший показатель.