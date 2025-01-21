Москва, 21 января, 2025, 15:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе беседы с председателем КНР Си Цзиньпином пригласил его в Москву на парад Победы 9 мая. Об этом 21 января рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков на брифинге по итогам переговоров лидеров двух государств.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«На праздничное мероприятие в Москве 9 мая мы пригласили многих глав государств и, конечно, пригласили председателя КНР», — заявил он.

Ушаков отметил, что российский лидер, в свою очередь, был приглашён на мероприятия в Китай, приуроченные к 80-летию победы над Японией и окончанию Второй мировой войны, которые пройдут 3 сентября в Пекине.

Помощник главы государства уточнил, что в ходе разговора стороны в качестве лидеров стран — учредителей ООН в 2025 году поставили цель достойно отметить 80-летие победы.

По словам Ушакова, Путин и Си Цзиньпин также обсудили сотрудничество на международных площадках, на которых Москва и Пекин выступают в солидарных позициях. Китай и Россия готовы отметить юбилей ООН, при этом они руководствуются принципами, зафиксированными в Уставе организации, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 января Путин и Си Цзиньпин провели разговор по видеосвязи. Ушаков позднее уточнил, что разговор лидеров России и Китая продолжался в течение 1 часа 35 минут с синхронным переводом.

Министр обороны России Андрей Белоусов 15 января рассказал, что на парад Победы в Москве были приглашены воинские формирования из 19 дружественных стран. На данный момент 10 из них уже подтвердили своё участие в нём, уточнил он.

В 2025 году исполняется 80 лет со дня победы Советского Союза в Великой Отечественной войне над нацистской Германией. На приуроченные к этой дате торжественные мероприятия в Москву пригласили лидеров дружественных России государств.