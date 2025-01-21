Москва, 21 января, 2025, 15:14 — ИА Регнум. Новая администрация США пока не связывалась с российскими представителями по вопросу возобновления двухсторонних контактов. Об этом 21 января на брифинге заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он отметил, что Москва видит проходящие в СМИ сообщения о подготовке к диалогу с Россией и информацию о распоряжении президента США Дональда Трампа связаться с российским лидером Владимиром Путиным.

«Мы готовы. Пока никаких конкретных выходов на нас, на российских представителей, ещё не было», — пояснил Ушаков.

Он также напомнил о готовности России к диалогу по украинскому конфликту. По его словам, Москва согласна на переговоры с Вашингтоном, если поступят соответствующие сигналы.

Как передавало ИА Регнум, после своей инаугурации 20 января Трамп сообщил о планах встретиться с президентом России, не назвав конкретных сроков. Американский лидер также добавил, что, выбирая между санкциями или тарифами против РФ, он выбрал бы второе, так как тарифы «делают доллар сильнее».

Путин в тот же день отмечал, что Россия приветствует настрой американских властей на восстановление двусторонних контактов. Он поздравил Трампа со вступлением в должность.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 января отметил, что в Кремле пока не ведут подготовку к телефонному разговору двух лидеров. Представители команды Трампа пока не контактировали с Москвой по этому вопросу, подчеркнул он.