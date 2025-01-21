Москва, 21 января, 2025, 16:29 — ИА Регнум. В отношении экс-главы вещевого управления Минобороны России завершены следственные действия по делу о получении взятке. Об этом 21 января сообщила в Telegram-канале пресс-служба СК РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По данным следствия, в 2017 году Владимир Демчик получил взятку в крупном размере при реализации более 20 госконтрактов Минобороны на сумму более 500 млн рублей при обеспечении нужд ВС РФ.

Отмечается, что гендиректор «Княгинской швейной фабрики» и депутат Нижегородской области Александр Свистунов дал Демчику взятку за покровительство при приёмке вещевого имущества.

Ранее следствие вменяло фигурантам незаконную передачу и получение 4 млн рублей, то есть взятки «в особо крупном размере». Однако сейчас обвинение смягчилось до взятки «в крупном размере», то есть не превышающей 1 млн рублей.

«В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий следователем СК России на имущество Демчика наложен арест на общую сумму более 100 млн рублей, на имущество Свистунова — на общую сумму свыше 35 млн рублей», — говорится в заявлении.

Демчик по ходатайству следователя заключён под стражу.

Как передавало ИА Регнум, 20 января в МВД сообщили о подрядчиках, которые похитили свыше 4 млрд рублей при реализации госконтрактов на развитие инфраструктуры портов Новороссийска, Тамани и Находки. Их также обвиняют в превышении должностных полномочий и некачественно выполненных строительно-монтажных в период с 2014 по 2019 годы.

В тот же день гендиректора «Амурстроя» и «Строительной компании № 1» Александра Синькова признали виновным по делу о мошенничестве и назначили штраф в размере 48 млн рублей. По данным следователей, представительство компании вместо проведения строительных работ предоставило подложные документы для оплаты на 132 млн рублей.