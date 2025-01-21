Прага, 21 января, 2025, 15:58 — ИА Регнум. В Чехии намерены увеличить поставки нефти в обход России. Для этого страна откажется от поставок по трубопроводу «Дружба», на замену ему придет Трансальпийский TAL. Увеличить поставки планируется уже со второго квартала 2025 года, сообщило 21 января агентство Reuters.

Global Look Press

В сообщении сказано, что специалисты уже закончили модернизацию инфраструктуры, теперь предстоит протестировать трубопровод и провести сертификацию. Благодаря обновленному нефтепроводу, пролегающему через Трансальпийский регион и соединяющему северо-восточную часть Италии с южной Германией, пропускная способность перекачки топлива увеличится для Чехии вдвое. Страна сможет получать по трубопроводу до 8 млн т нефти в год.

Reuters уточнило, что модернизированный участок трубопровода позволяет получать нефть от шести заводов. Так, Фобурский завод в ФРГ поставляет нефтепродукты на нефтеперерабатывающие заводы Чехии — Литвиновский и Кралупский.

По мнению автора статьи, трубопровод TAL способен удовлетворить весь спрос страны на нефть.

Ранее, 14 января, премьер-министр Чехии Пётр Фиала заявил, что для страны наступил решающий момент, когда она сможет отказаться от поставок российской нефти благодаря завершению модернизации нефтепровода TAL. Политик добавил, что Россия больше не сможет «шантажировать» Прагу поставками топлива.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря в Чехию перестала поступать нефть по трубопроводу «Дружба». В стране подчеркнули, что это произошло из-за проблем со стороны России. В «Транснефти» заявили, что поставки по «Дружбе» на российской территории осуществлялись штатно. Поступление нефти возобновилось 6 декабря.

В июле вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продолжает поставлять нефть в Венгрию, Чехию и Словакию по трубопроводу «Дружба». Он добавил, что все эти страны заинтересованы в продолжении сотрудничества.