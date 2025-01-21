Минск, 21 января, 2025, 15:19 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 января заявил, что ему не понравилось то, как президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи критиковал предшественника, бедного старика Джо Байдена.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Послушал я в прямом эфире его выступление. Честно говоря, я не в восторге был от Джо Байдена, предыдущего президента. Но я смотрел на него, он как-то приличнее выглядел, чем сам Трамп», — рассказал Лукашенко о впечатлениях на встрече с работниками Минского автомобильного завода.

Белорусский лидер отметил, что присутствовавший на речи Трампа Байден сидел с опущенными руками, вынужденный слушать, как о нём говорят. Лукашенко считает, что нельзя оскорблять предшественников, сообщило БелТА.

«Ну зачем ты полречи опорочил этого бедного старика? <…> Плохо делали — исправляй эти ошибки, народ увидит — скажет спасибо. В этом суть нашей президентской работы», — добавил глава государства.

Как передавало ИА Регнум, Трамп после инаугурации подписал указ об отмене 78 указов, подписанных Байденом. Новый американский лидер заявил, что прекращает действие «разрушительных и радикальных решений» предыдущей власти. Он назвал предшествующую администрацию США одной из худших в истории.

Трамп также раскритиковал Байдена за превентивное помилование накануне ухода с поста президента ряда лиц, против которых даже не завели уголовные дела. Также новый лидер осудил решение предшественника заменить смертные приговоры 33 убийцам на пожизненное заключение.