Москва, 21 января, 2025, 15:11 — ИА Регнум. Беседа президента России Владимира Путина с председателем Китая Си Цзиньпином продлилась 1 час 35 минут с синхронным переводом. Об этом 21 января на брифинге заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Гавриил Григоров/ТАСС

По его словам, обстоятельный разговор прошёл в привычной дружеской атмосфере. Главы двух государств подробно обсудили как двустороннюю, так и международную проблематику.

«Констатировано, что Москва и Пекин согласованно выступали и выступают на международной арене, что позиции столиц по подавляющему большинству внешнеполитических вопросов близки или полностью совпадают», — произнёс представитель Кремля.

Значительное внимание было уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества. Путин и Си Цзиньпин выразили удовлетворение устойчивой динамикой взаимодействия в условиях беспрецедентных санкций западных стран. Они также коснулись договорённостей, достигнутых на очных встречах 2024 года, одна из которых состоялась в Казани на саммите БРИКС. Политики выразили заинтересованность и далее содействовать укреплению этого объединения как ключевого инструмента в становлении многополярного мира.

Лидеры стран подчеркнули, что и в России, и в Китае был широко отпразднован 75-летний юбилей дипломатических отношений.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января российский лидер и его китайский коллега провели переговоры в формате видеоконференции. Си Цзиньпин во время переговоров находился в Доме народных собраний в Пекине. Путин назвал доброй традицией беседы с главой КНР в начале года. Он подчеркнул, что в основе сотрудничества Москвы и Пекина лежат широкая общность национальных интересов и совпадение взглядов на сущность отношений между крупными державами.

Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что в текущем году Китай намерен вывести отношения с Россией на более высокий уровень и вместе противостоять внешней неопределённости на основе стабильности взаимоотношений двух государств.