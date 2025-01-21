Москва, 21 января, 2025, 15:13 — ИА Регнум. В России продолжается заявочная кампания на 14-й конкурс Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Мурад Багандов/РИА Новости Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов

Отмечается, что приём заявок продлится до 6 февраля. Принять участие в конкурсе могут индивидуальные предприниматели, коммерческие организации, негосударственные НКО и муниципальные учреждения.

В фонде рассказали, что с 2025 года авторы творческих проектов могут подать заявки по 12 направлениям: «Единство с судьбой России», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Многонациональный народ», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код», «Место силы».

Кроме того, среди нововведений есть специальный блок, в котором участникам нужно отметить, какой из 17 традиционных ценностей соответствует подаваемая заявка: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

«Мы постоянно совершенствуем работу с авторами творческих проектов. Проводим большую образовательную работу. В конце декабря Президентский фонд культурных инициатив запустил чат-бот, который помогает найти ответы на вопросы, касающиеся заполнения заявок», — заявил гендиректор ПФКИ Роман Карманов.

Заслуженный артист России, гендиректор концертного зала «Зарядье», член экспертного совета конкурсов ПФКИ Иван Рудин отметил, что творческие команды со всей страны осознали возможность получить финансирование на свои проекты в сфере культуры.

«Появилась надежда у коллективов из малых городов, музыкантов, самодеятельных театров, индивидуальных предпринимателей. За 3,5 года приёма заявок на экспертизу в ПФКИ было подано больше 85 тыс. проектов. Часть из них уже и так шли в своих регионах, но им требовалась поддержка для дальнейшего развития. Много и тех проектов, которые запускались впервые именно благодаря полученному гранту. С ПФКИ такая возможность появилась», — рассказал он.

Народная артистка России Надежда Бабкина рассказала о проекте «В Россию верим!», реализованном с помощью гранта ПФКИ.

«В суровое время испытаний для нашей страны задача артистов, режиссёров и деятелей культуры и искусства — объединиться и стать рупором для народа, который сплачивает, а не разобщает. Мы хотели высказаться на эту тему. При поддержке ПФКИ был реализован всероссийский проект «В Россию верим!», в который вошла одноимённая народная мистерия. «В Россию верим!» — молитва за тех, кто сейчас находится на передовой», — отметила она.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года победителями 13-го конкурса ПФКИ стали 1016 проектов из 86 регионов России на общую сумму 5 млрд 730 млн рублей. В качестве собственного вклада победители намерены привлечь в свои проекты 6 млрд 592 млн рублей. Так, средний уровень софинансирования проектов в этом конкурсе впервые составил 115%, что является максимальным показателем за всё время существования фонда. Среди лидеров софинансирования выступили Карелия, Пермский край, Московская область, Ставропольский край, Вологодская область и другие регионы.

Президентский фонд культурных инициатив создан по предложению президента РФ Владимира Путина в 2021 году. В рамках своей деятельности фонд получил более 85 тыс. заявок. Грантовую поддержку получили 9407 проектов на общую сумму более 36,8 млрд рублей. Проекты, получившие поддержку, реализуются во всех 89 регионах России. Фонд функционирует для оказания всесторонней поддержки инициативам в сфере культуры, искусства и творческих индустрий.