Вашингтон, 21 января, 2025, 15:06 — ИА Регнум. Новый президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому на федеральном уровне возобновляется смертная казнь. Документ 21 января опубликовали на сайте Белого дома.

Eric Risberg/AP/TASS

«Политика Соединённых Штатов заключается в том, чтобы законы, разрешающие смертную казнь, уважались и полностью соблюдались, а также в том, чтобы противодействовать политикам и судьям, которые саботируют закон, препятствуя смертным приговорам и предотвращая их исполнение», — отмечается в нём.

Отмечается, что генпрокурор страны в соответствии с американским законодательством должен добиваться вынесения смертного приговора за особо тяжкие преступления, включая убийство правоохранителя и совершённые нелегалами тяжкие преступления.

Новый глава Белого дома также поручил генпрокурору США принять необходимые меры для обеспечения всех американских штатов достаточным количеством медикамента для проведения смертельных инъекций.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января стало известно о намерении Трампа вернуть в США смертную казнь на федеральном уровне. Мораторий на высшую меру наказания вводился во время президентского срока его предшественника — Джо Байдена.

В декабре 2024 года являвшийся в то время избранным президентом США Трамп пообещал добиваться вынесения смертных приговоров для убийц и насильников после своей инаугурации.

В США смертная казнь является легальной высшей мерой наказания в 27 штатах и ещё в 23 — запрещена. В июле 2021 года американский минюст ввёл временный мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, которые были вынесены на федеральном уровне.