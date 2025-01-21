Москва, 21 января, 2025, 14:54 — ИА Регнум. В подмосковном городе Орехово-Зуево уроженец Узбекистана изнасиловал 11-летнюю школьницу, сообщил источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По словам собеседника агентства, мужчина неоднакратно применял насилие к школьнице прямо в её же квартире. О случившемся узнала мать девочки, которая и обратилась в полицию. 35-летнего Аброржона задержали, в его отношении возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Известно, что мужчина уже привлекался к административной ответственности за нарушение сроков пребывания на территории РФ, однако в настоящее время его регистрация действительна.

При этом, как уточнил источник, вину гражданин Узбекистана не признал.

В ноябре сообщалось, что в Егорьевске иностранный гражданин несколько раз надругался над умственно отсталой десятилетней школьницей. Об изнасиловании девочка решилась рассказать классному руководителю спустя два года после инцидента.