Курск, 21 января, 2025, 14:47 — ИА Регнум. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн решил провести публичный опрос на тему выезда чиновников региона за рубеж.

Petrov Sergey/Global Look Press Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Накануне, 20 января, он возмутился заграничным отпуском врио министра по охране объектов культурного наследия Ирины Мусьял, которая отправилась в Индию. Хинштейн подчеркнул, что её выезд из страны неуместен, так как регион находится в тяжёлом положении под непрекращающимися атаками со стороны украинской армии.

"Обязаны ли курские чиновники уведомлять о своем выезде за рубеж?" - указано в шапке опроса в Telegram-канале главы региона.

Помимо вариантов "да", "нет" можно также выбрать "всё равно". На момент написания материала в опросе уже приняли участие свыше 31 тыс. человек. Из них 78% считают, что уведомлять о выезде необходимо, 13% ответили индифферентно, остальные ответили отрицательно.

Как передавало ИА Регнум, 18 января Хинштейн на встрече с жителями приграничных районов заявил, что направил в правоохранительные органы материалы в отношении ряда областных чиновников. Отмечается, что об этом он рассказал, отвечая на вопросы о выплатах из-за потери жилья в результате киевской агрессии, а также выдачей сертификатов.

Ранее он запретил региональным чиновникам удалять комментарии пользователей в своих соцсетях. Врио губернатора обратил внимание на то, что некоторые должностные лица ранее ограничили возможность комментирования или же попросту стирали неугодные им высказывания.