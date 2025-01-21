Хинштейн запустил опрос о выезде курских чиновников за границу
Курск, 21 января, 2025, 14:47 — ИА Регнум. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн решил провести публичный опрос на тему выезда чиновников региона за рубеж.
Накануне, 20 января, он возмутился заграничным отпуском врио министра по охране объектов культурного наследия Ирины Мусьял, которая отправилась в Индию. Хинштейн подчеркнул, что её выезд из страны неуместен, так как регион находится в тяжёлом положении под непрекращающимися атаками со стороны украинской армии.
"Обязаны ли курские чиновники уведомлять о своем выезде за рубеж?" - указано в шапке опроса в Telegram-канале главы региона.
Помимо вариантов "да", "нет" можно также выбрать "всё равно". На момент написания материала в опросе уже приняли участие свыше 31 тыс. человек. Из них 78% считают, что уведомлять о выезде необходимо, 13% ответили индифферентно, остальные ответили отрицательно.
Как передавало ИА Регнум, 18 января Хинштейн на встрече с жителями приграничных районов заявил, что направил в правоохранительные органы материалы в отношении ряда областных чиновников. Отмечается, что об этом он рассказал, отвечая на вопросы о выплатах из-за потери жилья в результате киевской агрессии, а также выдачей сертификатов.
Ранее он запретил региональным чиновникам удалять комментарии пользователей в своих соцсетях. Врио губернатора обратил внимание на то, что некоторые должностные лица ранее ограничили возможность комментирования или же попросту стирали неугодные им высказывания.