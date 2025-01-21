Москва, 21 января, 2025, 14:55 — ИА Регнум. В 2024 году властями Москвы было утверждено 50 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом 21 января сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«В 2024 году городом приняты решения о комплексном развитии 50 площадок, на которых предусмотрено строительство более 10 млн кв. м различной недвижимости», — процитировала его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Заммэра уточнил, что на этих территориях будут возведены современные жилые дома, в том числе для реализации программы реновации и иных нужд столицы, а также общественно-деловые и производственные объекты.

Ефимов отметил, что общий объём инвестиций в рамках этих проектов составит 3,3 трлн рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается в сумму свыше 278 млрд рублей. При этом в столице будет создано порядка 104 тыс. рабочих мест.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что одним из наиболее масштабных проектов является редевелопмент части бывшей промышленной зоны «Южный порт». На этой территории почти 40 га будет построен квартал на 1,5 млн кв. м жилья, а также возведут набережную, открытые бассейны, спа-зоны, амфитеатр и конгресс-холл.

Отмечается, что в рамках 50 проектов КРТ должно быть построено 5,2 млн кв. м жилья, 4,8 млн кв. м общественно-деловых объектов и свыше 113 тыс. кв. м производственной недвижимости.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января Ефимов рассказал, что в московском районе Крюково закончили строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Горизонт». В двухэтажном здании с панорамными окнами, построенном возле лесного массива, также имеются подвал и технический этаж.

Ранее в этот же день заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что в 2024 году в метрополитене Москвы был обновлён 131 эскалатор. При этом 43 из них капитально отремонтировали с полной переборкой и заменой некоторых деталей.