Киев, 21 января, 2025, 15:01 — ИА Регнум. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали четырёх бывших чиновников городской администрации Киева. Их подозревают в мошенничестве с парковками, написала СБУ во вторник. 21 января, в своём Telegram-канале.

Global Look Press

Среди задержанных оказались экс-руководители коммунального предприятия «Киевтранспарксервис» Киевской городской госадминистрации, занимавшие указанные должности в период с 2018 по 2023 годы. По данным правоохранителей, они были заподозрены в организации теневых схем с парковочными местами в городе.

СБУ считает, что подозреваемые проявили служебную халатность, которая привела к тяжким последствиям. Фигуранты не уследили за тем, что многие парковки платили отчисления в городской бюджет только за часть парковочных мест. В связи с этим коммунальное предприятие потеряло свыше 23 млн гривен (около $545 тыс.).

Сейчас суд решает вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых. По обвинению в халатности им могут дать до пяти лет тюрьмы.

Как передавало ИА Регнум, депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене, заявил, что с 2014 года Украина ещё больше погрязла в коррупции и русофобии, потеряла территории и не смогла войти в НАТО или Евросоюз.

Позже бывший президент Украины Пётр Порошенко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) также обвинил киевский режим в коррупции. Он подчеркнул, что власти уделяют недостаточно внимания расходам на оборону при формировании бюджета.