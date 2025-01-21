Киев, 21 января, 2025, 14:18 — ИА Регнум. Решение президента США Дональда Трампа о приостановке помощи другим странам на 90 дней является большим вызовом для Украины. Об этом 21 января заявил депутат Верховной рады Тарас Тарасенко.

Global Look Press

«Для нас этот вызов очень большой, потому что это 90 дней. Будет ли он распространяться на Украину и на все действующие проекты, будет ли какая-то приостановка сейчас?» — отметил он в комментарии украинскому изданию «Новости. LIVE».

Тарасенко считает, что уже действующие проекты Агентства США по международному развитию (USAID) и международной некоммерческой организации IREX обеспечены финансированием на 90 дней.

«Те договоры, которые были начаты в 2024 году — в частности, программы на пять лет, — будут продолжать действовать. Мне кажется, любой руководитель, вступая в должность, должен провести аудит… Надеюсь, что этот аудит покажет, что Украина использовала средства эффективно, и американская поддержка будет продолжаться», — добавил он.

Как ранее передавало ИА Регнум, Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ иностранной помощи США. В документе отмечается, что сегодняшний масштаб помощи, оказываемой другим странам, не соответствует американским интересам, во многих случаях противоречит ценностям страны и «служит дестабилизации мира во всём мире».

В связи с этим Трамп заявил, что «никакая дальнейшая иностранная помощь США не должна предоставляться» в том случае, когда это «не полностью соответствует внешней политике президента».

Указ оставляет за госсекретарём Марко Рубио или назначенным им лицом право принимать решения о помощи другим странам по согласованию с административно-бюджетным управлением. Госдепартамент и USAID являются основными агентствами, которые осуществляют надзор за иностранной помощью.