Листвянка, Иркутская область, 21 января, 2025, 14:27 — ИА Регнум. Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура добилась поднятия со дна озера Байкал арт-объекта в виде статуи рыцаря. Об этом 20 января сообщила пресс-служба ведомства.

Кадр из видео

Прокуроры обратили внимание на информацию в соцсетях, согласно которой статуя была установлена в 40 м от берега в Листвянке по инициативе частного дайвинг-центра в декабре прошлого года.

«После вмешательства надзорного ведомства указанный объект извлечен из озера», — указано в Telegram-канале прокуратуры.

Отмечается, что сотрудники ведомства лично посетили место и убедились в отсутствии статуи.

Байкал считается крупнейшим природным резервуаром пресной воды на планете. В нём находятся обитают и произрастают свыше 2,6 тыс. разновидностей животных и водных растений, 2/3 из которых являются эндемиками. В 1999 году был принят Федеральный закон «Об охране озера Байкал», регламентирующий особый правовой статус экосистемы.

В озеро запрещён сброс сточных вод, химическое загрязнение озера или его части, добыча редких видов биоресурсов, рубка лесных насаждений, строительство промышленных объектов. Нельзя проводить дноуглубительные работы, строить ГРЭС и АЗС, а также разводить нехарактерных для экосистемы животных. Запрещены действия, которые могут привести к загрязнению воды. Само собой, нельзя оставлять никакой мусор и тем более кидать его в озеро.