Женева, Швейцария, 21 января, 2025, 14:20 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила сожаление из-за решения новой администрации США выйти из организации. Об этом 21 января заявил на брифинге официальный представитель ВОЗ Тарик Жазаревич.

(сс) Thorkild Tylleskar

По словам Жазаревича, у организации решающая роль в вопросе защиты здоровья и безопасности людей всего мира, в том числе жителей США.

«Мы надеемся, что США пересмотрят своё решение, и с нетерпением ждём конструктивного диалога для поддержания партнёрства между США и ВОЗ на благо здоровья и благополучия миллионов людей по всему миру», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, накануне новый президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из состава ВОЗ. Причиной такого решения он назвал «немного нечестную» ситуацию со взносами страны в организацию, которые Трамп счёл завышенными.

Ранее экс-координатор Белого дома по борьбе с распространением COVID-19 Ашиш Джа указывал на то, что выход США из организации в первый же день вступления нового главы Белого дома в должность рассматривается многими в его окружении как символический ход.

При этом выход США лишит ВОЗ её основного источника финансирования и потому подорвёт возможности организации по борьбе с чрезвычайными ситуациями. Во время своего первого президентского срока в 2020 году Трамп объявил, что Вашингтон собирается полностью прекратить отношения с ВОЗ. По его словам, руководство организации отказалось от реформ, на проведении которых настаивала американская сторона.