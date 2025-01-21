Саратов, 21 января, 2025, 14:30 — ИА Регнум. Подросток из села Александров Гай Саратовской области получил черепно-мозговую травму, отбив мяч головой во время игры в футбол. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Вечером 17 января в одну из больниц Саратовской области обратился 13-летний подросток с травмой головы. Он объяснил медикам, что получил её во время игры в футбол в ДЮСШ.

«В Александрово-Гайскую районную больницу обратился несовершеннолетний с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. После осмотра и оказания помощи пациент отпущен домой», — рассказал собеседник агентства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что полузащитник воронежского футбольного клуба «Факел» Андрей Мендель сломал ногу во время матча с московским «Спартаком».