Мадрид, 21 января, 2025, 14:24 — ИА Регнум. Вице-премьер Испании Йоланда Диас уйдёт из соцсети Х после жеста американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска, похожего на приветствие нацистов. Об этом она заявила 21 января.

Global Look Press

«Вчера вечером вся планета могла видеть, как Илон Маск имитирует нацистское приветствие в контексте инаугурации президента США Дональда Трампа. Это был очень суровый образ, который заставил меня принять решение, которое я обдумывала уже несколько месяцев… Отныне я не буду использовать свой аккаунт в X», — написала она в своём микроблоге в соцсети Bluesky.

Вице-премьер также отметила, что Маск уже давно использует X в политических целях для пропаганды и формирования общественного мнения.

Как ранее передавало ИА Регнум, 20 января Маск выступил на параде после инаугурации нового президента США и в ходе своей речи показал неоднозначный жест. Бизнесмен сделал это, заявив, что его сердце с американцами.

Пользователи интернета не смогли прийти к единому мнению по поводу значения этого жеста. Часть сочла его прямой отсылкой к римскому приветствию, которое использовали нацисты, а некоторые посчитали, что предприниматель показал «салют Беллами», который до 1942 года применялся во время клятвы верности флагу США.

На следующий день Маск ответил критикам по поводу своего жеста, прикрепив старый пост с предупреждением, что Демпартия начнёт против него информационную кампанию. Он заявил, что оппозиции нужны более эффективные «грязные приёмы».