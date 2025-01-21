Москва, 21 января, 2025, 14:04 — ИА Регнум. Первые заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся внешней политики, указывают на то, какими методами Вашингтон будет продвигать свои интересы. Об этом во вторник, 21 января, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Это, очевидно, указатель на то, какими методами президент Трамп и его администрация будут намеренно продвигать интересы Соединённых Штатов на мировой арене», — отметил министр на пресс-конференции по завершению переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Лавров добавил, что интерес США всегда заключается в том, чтобы быть сильней любого конкурента, и первые решения Трампа, принятые после официального вступления в должность главы государства, демонстрируют это. При этом Москва уважает выбор американского народа, подчеркнул глава ведомства.

Отвечая на вопрос о возможности российско-американских контактов на высшем уровне, Лавров напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее выражал готовность к диалогу. Трамп также заявлял о намерении в скором времени выйти на контакт с российским лидером.

Как передавало ИА Регнум, Трамп после инаугурации, прошедшей 20 января, сделал ряд заявлений о том, что он планирует сделать на посту президента. Он также сообщил, что собирается встретиться с Путиным, и это может произойти уже скоро. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 января сообщил, что новая администрация США пока не общалась с Кремлём по этому вопросу.

Трамп в инаугурационной речи пообещал снова сделать американскую армию сильнейшей в мире и поставить ей одну задачу — защиту США от врагов. При этом он заявил о намерении быть миротворцем, добиваться завершения войн и стремиться к тому, чтобы в них не вступать.

Кроме того, американский также заявил, что вернёт США контроль над Панамским каналом. По его мнению, в настоящее время этот важный объект контролирует Китай. Также Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней помощи другим странам.