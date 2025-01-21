Москва, 21 января, 2025, 19:09 — ИА Регнум. Госдума во время заседания 21 января приняла во втором и третьем чтениях законопроект, устанавливающий штраф в размере до двух млн рублей для юридических лиц за продажу табачной продукции, вейпов и кальянов несовершеннолетним. Об этом сообщили на сайте Госдумы.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков PVL05374

Изменения внесут в статью 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая отвечает за контроль ограничений и (или) нарушений запретов в сфере торговли табачными изделиями, табачной продукцией, никотинсодержащей продукцией и сырьем для их производства, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции.

До принятия нового законопроекта юридические лица могли получить штраф за продажу сигарет и вейпов детям в размере от 400 до 600 тыс. рублей. Сейчас он вырос до двух млн рублей. Для граждан сумма штрафа составит от 200 до 300 тыс. рублей, а для должностных лиц — от 500 до 700 тыс. рублей.

Ранее, 18 января, Вячеслав Володин выступил с предложением о полном запрете продажи вейпов и жидкостей к ним на территории России. Он отметил, что запрета продажи вейпов несовершеннолетним недостаточно для защиты детей от табака.

ИА Регнум сообщало, что 28 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовное наказание за неоднократную продажу детям табачной продукции и никотинсодержащей продукции. За неоднократную продажу табака и алкоголя будут штрафовать на сумму от 50 до 80 тыс. рублей или на размер зарплаты или иного дохода осуждённого за период от трёх до шести месяцев.