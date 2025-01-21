Мельбурн, Австралия, 21 января, 2025, 13:53 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла представительнице Белоруссии, первой ракетке мира Арине Соболенко в четвертьфинале финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершилась со счётом 2:6, 6:2, 3:6.

Global Look Press Анастасия Павлюченкова

Павлюченкова три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету её соперницы три эйса, три двойные ошибки и шесть реализованных брейков из восьми.

В полуфинале турнира Соболенко сыграет с испанской теннисисткой Паулой Бадосой.

Как передавало ИА Регнум, 20 января российская теннисистка, 10-я ракетка мира Дарья Касаткина проиграла представительнице США Эмме Наварро в матче 1/8 финала Australian Open. Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты и завершилась со счётом 4:6, 7:5, 5:7.

16 января российский теннисист Даниил Медведев в матче второго круга Australian Open уступил в пяти сетах 121-й ракетке мира 19-летнему американцу Лернеру Тьену. Во время игры россиянин грубо ответил на выкрик одного из болельщиков. Кроме того, по ходу встречи он получил предупреждение за брошенную ракетку, а в третьем сете — штраф на одно очко за замах ракеткой на супервайзера игры.