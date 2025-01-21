Москва, 21 января, 2025, 13:51 — ИА Регнум. Россия будет рада видеть руководство Армении на майских торжествах в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 21 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой армянского МИД Араратом Мирзояном.

Гавриил Григоров/РИА Новости

«Обсудили планы по подготовке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Хотел бы ещё раз отметить, что мы будем рады видеть руководство Армении по приглашению президента [РФ Владимира] Путина на майских торжествах в Москве», — указал Лавров.

Как передавало ИА Регнум, в декабре Путин лично пригласил лидеров стран СНГ на празднование 80-летия Победы в Москву. Ранее глава государства заявил, что РФ ожидает лидеров стран — участниц ОДКБ и их воинские расчёты на параде Победы.

Министр обороны России Андрей Белоусов 15 января сообщил, что на парад Победы в Москве приглашены воинские формирования из 19 дружественных стран. Он отметил, что 10 из них уже подтвердили своё участие.

15 января Путин заявил, что значимость Победы в Великой Отечественной войне для всей России колоссальна. Защита Отечества и служение Отечеству во все времена было и остаётся для граждан России священным делом, подчеркнул глава государства.