Светлогорск, Калининградская область, 21 января, 2025, 13:56 — ИА Регнум. По улицам Светлогорска Калининградской области в ночь на 21 января пронёсся неуправляемый табун лошадей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

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Сотрудники ведомства установили личность владелицы животных. Она рассказала, что не знает, каким образом лошади выбежали на волю. Женщина узнала о происшествии из сообщений в соцсетях.

«Со слов женщины, кобылы и жеребцы вечером находились привязанные на частной территории в посёлке Сальское Зеленоградского района. После ночной прогулки они вернулись домой. Кто отпустил их на волю, она пояснить не смогла», — говорится на сайте ведомства.

Полиция проводит проверку в связи с инцидентом и выясняет все обстоятельства случившегося.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года пять лошадей застряли в глиняной яме. Одно животное погибло. Местные жители спасли остальных животных, помощь спасателей не понадобилась.

В июне лосёнок вышел на улицы Химок Московской области. Он бегал по дорогам и газонам, пугая людей. Предположительно, животное вышло из национального парка «Лосиный остров».