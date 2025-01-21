Архангельск, 21 января, 2025, 13:53 — ИА Регнум. В центре Архангельска обнаружили и спасли нерпу, которая оказалась в городе по неизвестной причине. Об этом 21 января сообщила пресс-служба МЧС России.

МЧС России

«Сотрудники МЧС России помогли нерпе. Малышку обнаружили в Архангельске. Как она оказалась в городе, загадка», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что специалисты Архангельского арктического аварийно-спасательного комплекса МЧС отвезли животное к проруби на Северной Двине и отпустили его на волю. При этом обычно нерпы не отходят далеко от воды.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января стало известно, что жители Крыма в качестве волонтёров продолжают оказывать помощь птицам, которые пострадали от разлива мазута в Керченском проливе. Добровольцы кормят пернатых, а также дают им витамины и ветеринарные препараты.

Ранее, 15 января, лебедь в Анапе «поблагодарил» женщину-волонтёра, которая отмыла его от мазута. Отмытая птица положила голову на плечо женщине и прижалась к своей спасительнице, которая не смогла сдержать слёз.