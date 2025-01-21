Симферополь, 21 января, 2025, 13:40 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили над Крымом и Чёрным морем восемь украинских дронов. Об этом 21 января сообщили в Минобороны России.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Атаку ВСУ начали в 11:00 мск. За 50 минут дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников.

«Восемь БПЛА — над акваторией Чёрного моря и над территорией Республики Крым и три БПЛА — над территорией Белгородской области», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ночью российские силы ПВО отразили массированную атаку украинских БПЛА, уничтожив 55 дронов над шестью регионами. Больше всего беспилотников было сбито над Брянской и Ростовской областями.

Утром с 10:45 мск до 11:00 мск российские силы ПВО уничтожили над акваторией Чёрного моря у берегов Крыма ещё три украинских дрона.