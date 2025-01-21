Курская область, 21 января, 2025, 13:51 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело о терроризме после обстрела мирного населения Коренёвского района Курской области со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 21 января сообщила в Telegram-канале пресс-служба СК РФ.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Накануне, 20 января, украинские военные обстреляли из реактивной системы залпового огня Vampire жилые дома в населённом пункте Коренёво. В результате атаки один человек получил ранение. Следствие квалифицировало преступление как террористический акт, совершённый организованной группой и повлекший значительный имущественный ущерб либо иные тяжкие последствия.

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители ВФУ (вооружённых формирований Украины), причастные к данному преступлению», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее в освобождённом от ВСУ селе Русское Поречное в Курской области были найдены тела мирных жителей со связанными руками с пулевыми и осколочными ранениями. Боец группировки «Север» рассказал, что украинцы вероятнее всего сначала бросили гранату, а затем добили оставшихся.

21 января жительница Курской области рассказала о расстреле беременной бойцами ВСУ в приграничном районе региона. Женщина также уточнила, что украинские военные разграбили дома местных жителей и, по некоторой информации, увели из нескольких интернатов детей.