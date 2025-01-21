Санкт-Петербург, 21 января, 2025, 14:34 — ИА Регнум. В Приморском районе Петербурга мужчина пришел на прием к врачу и решил покурить у входа в поликлинику. Сделав несколько затяжек, мужчина упал замертво. Прибежавшие на помощь врачи уже ничем не смогли ему помочь и констатировали смерть. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Днем 16 января в полицию поступило сообщение о внезапной смерти мужчины у дверей одной из поликлиник Приморского района Санкт-Петербурга. Оперативники начали проверку и установили, что погибший — местный житель, 64-летний Сергей К. (имя изменено).

Незадолго до происшествия мужчина сказал жене Ирине (имя изменено), что идет в поликлинику на плановый прием к врачу — медицинское учреждение находится всего в 800 метрах от дома Сергея. Добравшись до поликлиники, мужчина решил сперва перекурить перед приемом у врача. Сергей зажег сигарету, несколько раз затянулся и упал замертво.

«Врачи поликлиники заметили рядом со входом в медучреждение мужчину с сигаретой. Он сделал несколько затяжек, после чего ему стало плохо и он упал на землю. Очевидцы побежали на помощь мужчине, однако пульс уже не прощупывался. Прибывшие на место врачи скорой помощи диагностировали клиническую и биологическую смерть 64-летнего Сергея К.», — рассказал собеседник.

Отмечается, что при жизни мужчина болел сахарным диабетом, однако особых жалоб на здоровье в последние дни жизни не высказывал. В настоящий момент полиция проводит проверку по факту случившегося.

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