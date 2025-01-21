Москва, 21 января, 2025, 13:28 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным заявил, что РФ и Китай пришли к ряду важных договорённостей по итогам переговоров глав двух государств в течение 2024 года.

Китайский лидер уточнил, что встречи с Путиным в прошлом году проводились трижды — в Пекине, Астане и Казани. Благодаря им странам удалось прийти к целому ряду важных решений.

Си Цзиньпин добавил, что Москва и Пекин отметили 75-летие дипломатических отношений между странами.

«Китайско-российские отношения, стержнем которых являются вечное добрососедство и дружба, всеобъемлющее стратегическое взаимодействие, взаимовыгодное сотрудничество и обоюдный выигрыш, приобретают все новую жизненную силу», — отметил китайский лидер.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Си Цзиньпин заявил о новом уровне отношений между Россией и Китаем. Во время беседы с Владимиром Путиным он уточнил, что страны будут вместе противостоять внешней неопределённости.

Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР назвал доброй традицией их проведение в начале каждого года. В ходе разговора лидеры государств подвели итоги прошедшего года и обсудили планы на будущее.