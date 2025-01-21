Херсон, 21 января, 2025, 13:22 — ИА Регнум. Число пострадавших при ударе Вооружённых сил Украины (ВСУ) по селу Бехтеры Херсонской области возросло до 27. Об этом 21 января сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

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«Из-за вчерашнего обстрела пострадали 27 человек, из них четверо детей. Восемь пациентов находятся в тяжёлом состоянии», — приводит его слова ТАСС.

По данным Василенко, сейчас 14 человек лечатся в Скадовской центральной районной больнице. В Симферополь на лечение направили мужчину и женщину с минно-взрывными, открытой черепно-мозговой травмами, осколочными ранениями верхних и нижних конечностей.

Как передавало ИА Регнум, утром 20 января ВСУ нанесли удар по Бехтерам кассетными боеприпасами. Два взрыва прогремели рядом со школой. Погибли два человека.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что двое детей находятся в тяжёлом состоянии. Он подчеркнул, что украинская армия целенаправленно наносила удар по школе. Подобные действия заслуживают самого жёсткого международного осуждения, отметил он.