Барнаул, 21 января, 2025, 14:37 — ИА Регнум. Гобой стоимостью более 1 млн рублей похитили из Государственной филармонии Алтайского края. Под подозрение попала одна из артисток оркестра, которая накануне происшествия внезапно не пришла на репетицию, хотя должна была играть на похищенном гобое. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

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16 января в отдел полиции по Центральному району города Барнаула обратилась 71-летняя Ольга Бабичева, заместитель директора по производственно-технической части Государственной филармонии Алтайского края. Женщина сообщила, что из здания филармонии, расположенного на улице Ползунова, был похищен ценный музыкальный инструмент — гобой «Ludwig Frank модель 21 Brillant». По словам потерпевшей, общий ущерб от действий вора составил 1 032 369 рублей.

«В ходе проверки полицейских заинтересовала одна из артисток оркестра, 54-летняя Ирина В. (имя изменено). Накануне обнаружения пропажи женщина внезапно не явилась на репетицию оркестра, на которой должна была играть на похищенном гобое. В телефонном разговоре артистка пояснила начальству, что не вышла на работу из-за того, что её музыкальный инструмент исчез. На дальнейшие вопросы Ирина отвечать отказалась и бросила трубку. Проверив шкафчик женщины и убедившись в том, что гобой отсутствует, руководство филармонии решило обратиться в полицию», — рассказал собеседник.

Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося. Примечательно, что в 2017 году местные СМИ писали о том, что Государственная филармония Алтайского края приобретет гобой «Ludwig Frank модель 21 Brillant» с помощью системы госзакупок за 1 032 369 рублей. Местным жителям такая инициатива не понравилась, и они в соцсетях требовали потратить эти деньги на что-то полезное для города.

Согласно данным сайта немецкой компании, которая производит данный инструмент, его стоимость составляет 13 650 €, что по текущему курсу ЦБ РФ равно более 1,4 млн рублей.

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