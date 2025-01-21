Москва, 21 января, 2025, 13:21 — ИА Регнум. Украинские формирования за сутки потеряли в приграничных районах Курской области более 270 бойцов и американский танк Abrams. Об этом 21 января сообщило Министерство обороны России.

Отмечается, что военные российской группировки войск «Север» нанесли удары по по позициям ряда бригад украиснкой армии у Гоголевки, Гуево, Куриловки, Лебедевки, Локни, Махновки, Николаевки, Николаево-Дарьино, Никольского, Старой Сорочины и Свердликово, отразив одну контратаку противника.

«За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены танк Abrams и боевая машина пехоты Bradley производства США», — проинформировали в ведомстве.

В обронном ведомстве уточнили, что также за это время украинские войска лишились трёх бронетранспортёров, девяти боевых бронированных машин, девяти автомобилей, трёх артиллерийских орудий, миномёта и двух станций радиоэлектронной борьбы.

Как сообщало ИА Регнум, расчёт орудия «Гиацинт-Б» Воздушно-десантных войск ВС РФ 20 января уничтожил замаскированное орудие украинской армии в курском приграничье. Кадры ликвидации цели подтвердили снятые с беспилотника в режиме реального времени кадры объективного контроля.

Силы противовоздушной обороны армии России 19 января уничтожили в Курской области авиационную бомбу украинской армии. Российские зенитчики позднее также сбили две ракеты ВСУ в небе над регионом.