Чугуевский район, Приморский край, 21 января, 2025, 13:36 — ИА Регнум. В Приморском крае жители Чугуевского района нашли застреленного насмерть амурского тигра. Об этом 21 января сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Раненое животное смогло пройти несколько километров, прежде чем упало без сил. Кто стрелял в тигра, неизвестно.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3942650" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Неизвестные застрелили тигра в Приморье

В прокуратуре Приморского края уточнили, что хищника обнаружили 21 января в окрестностях села Минеральное.

«Предварительным осмотром установлено наличие рваных ран на голове хищника, истощённость и обморожение», — сообщили в ведомстве.

Прокуратура отметила, что считает преждевременными предположения о причастности человека к гибели животного. Ведомство проводит доследственную проверку.

Как сообщало ИА Регнум, в середине января в Приморье в окрестностях села Зимники тигр напал на местного жителя, который отправился на рыбалку. Тело 53-летнего мужчины обнаружил его сын. Он рассказал, что рядом с телом сидел амурский тигр. Специалисты охотнадзора подтвердили причастность хищника к гибели рыбака.

Тигра, представляющего угрозу для местных жителей и специалистов охотнадзора, застрелили. Планировалось провести вскрытие тела хищника, чтобы определить точную причину его агрессивного поведения.