Застреленного насмерть амурского тигра нашли в Чугуевском районе Приморья
Чугуевский район, Приморский край, 21 января, 2025, 13:36 — ИА Регнум. В Приморском крае жители Чугуевского района нашли застреленного насмерть амурского тигра. Об этом 21 января сообщил Telegram-канал «112».
Раненое животное смогло пройти несколько километров, прежде чем упало без сил. Кто стрелял в тигра, неизвестно.
В прокуратуре Приморского края уточнили, что хищника обнаружили 21 января в окрестностях села Минеральное.
«Предварительным осмотром установлено наличие рваных ран на голове хищника, истощённость и обморожение», — сообщили в ведомстве.
Прокуратура отметила, что считает преждевременными предположения о причастности человека к гибели животного. Ведомство проводит доследственную проверку.
Как сообщало ИА Регнум, в середине января в Приморье в окрестностях села Зимники тигр напал на местного жителя, который отправился на рыбалку. Тело 53-летнего мужчины обнаружил его сын. Он рассказал, что рядом с телом сидел амурский тигр. Специалисты охотнадзора подтвердили причастность хищника к гибели рыбака.
Тигра, представляющего угрозу для местных жителей и специалистов охотнадзора, застрелили. Планировалось провести вскрытие тела хищника, чтобы определить точную причину его агрессивного поведения.