Нижневартовск, Югра, 21 января, 2025, 13:14 — ИА Регнум. На Самотлорском месторождении завершилась масштабная программа по рекультивации земель «исторического наследия» — участков, пострадавших во время его освоения в советские годы. Программу реализовал «Самотлорнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти»).

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На Самотлорском месторождении восстановили земли «исторического наследия»

На площади свыше 2,2 тыс. га восстановили биологическую продуктивность почв. В процессе работы были разработаны новые технологии и накоплен ценный опыт, который теперь используется другими предприятиями.

Более 85% работ по рекультивации выполнено силами собственной экологической службы «Самотлорнефтегаза». Для этих целей предприятие оснастило парк специализированной техники, насчитывающий свыше 70 единиц, приспособленных для работы в болотистой местности.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На Самотлорском месторождении восстановили земли «исторического наследия»

Экологические службы учитывали специфику ландшафта, тип почв и гидрологическое состояние водоемов. Специалисты разработали методологическую основу для применения уникальных методов и технологий рекультивации в условиях северного климата.

«Самотлорнефтегаз» стал первопроходцем в России в использовании технологии зимней рекультивации. Около 70% технических операций проводилось при низких температурах и устойчивом снежном покрове. В зимний период также проводились фитомелиоративные мероприятия для поддержания естественной растительности. На 90% участков, недоступных летом из-за болот, использовался метод зимнего посева семян. Для создания устойчивого травяного покрова были выбраны растения, подходящие для почвенно-климатических условий Западной Сибири.