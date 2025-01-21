Ростов-на-Дону, 21 января, 2025, 13:11 — ИА Регнум. Белая медведица Комета из Ростовского-на-Дону зоопарка теперь будет жить в отремонтированном вольере. Строительные работы провели при поддержке компании «Роснефть».

Пресс-служба Ростовского-на-Дону зоопарка В зоопарке Ростова-на-Дону отремонтировали вольер белого медведя

В вольере обновили напольное покрытие из природного камня, выполнили капитальный ремонт чаши бассейна, раскрасили стены арктическими пейзажами, а также смонтировали дополнительный навес для укрытия от солнца в летний период.

Пресс-служба Ростовского-на-Дону зоопарка В зоопарке Ростова-на-Дону отремонтировали вольер белого медведя

В 2024 году «Роснефть» помогла зоопарку Ростова-на-Дону реконструировать вольер ещё для одного белого медведя — Айона-Велеса, где в том числе были установлены льдогенераторы, а также построена новая выгульная площадка. Всего в прошлом году при поддержке «Роснефти» были отремонтированы вольеры для белых медведей в десяти зоопарках страны.

Пресс-служба Ростовского-на-Дону зоопарка В зоопарке Ростова-на-Дону отремонтировали вольер белого медведя

Белые медведи в зоопарках находятся под опекой «Роснефти» с 2013 года. Сейчас в 16 зоопарках страны обитает 34 полярных хищника. Компания обеспечивает их содержание, кормление, ветеринарное сопровождение, а также строит и обновляет вольеры. Кроме того, «Роснефть» изучает поведение белых медведей в акватории арктических морей.