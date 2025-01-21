Москва, 21 января, 2025, 13:11 — ИА Регнум. Над посольством США в Москве подняли американский флаг, который ранее был приспущен в связи с трауром после смерти экс-президента Соединённых Штатов Джимми Картера.

Павел Цуканов/ТАСС

Как писало издание The Wall Street Journal (WSJ), президент США Дональд Трамп подписал указ о поднятии флагов в день своей инаугурации, 20 января. Он сделал это буквально спустя несколько часов после приведения к присяге. Согласно указу, теперь флаги не должны приспускать во время инаугурации главы государства.

По традиции флаги приспускают на 30 дней с момента смерти президента. Картер умер 29 декабря на 101-м году жизни. Экс-президент США провёл в хосписе почти два года.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп принял присягу и официально вступил в должность главы государства. Церемония инаугурации состоялась 20 января в ротонде Капитолия. В преддверии американский лидер с супругой Меланией Трамп прибыли в Белый дом на чаепитие со сложившим полномочия Джо Байденом и его супругой Джилл. Новый и уходящий президенты, а также их жёны в ходе приветствия пожали друг другу руки. Совместное чаепитие состоялось в Голубом зале Белого дома. Трамп пообещал сразу после вступления в должность отменить все «радикальные и глупые указы» Байдена.