Вашингтон, 21 января, 2025, 13:11 — ИА Регнум. Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск ответил критикующим его после жеста, напоминающего нацистское приветствие, который предприниматель продемонстрировал после церемонии инаугурации нового президента США Дональда Трампа.

Кадр из видео

Макс прикрепил к своему сообщению собственный старый пост, в котором он предупредил, что Демпартия США начнёт против него информационную кампанию из-за того, что он перешёл в лагерь Республиканской партии.

«Честно говоря, им нужны более эффективные грязные приёмы. Нападки в духе «вы все Гитлеры» так надоели», — написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, 20 января Маск выступил на параде после инаугурации нового президента США и в ходе своей речи показал жест, напоминающий приветствие нацистов. Бизнесмен сделал это после слов о том, что его сердце с американцами после недавних президентских выборов.

Пользователи интернета не смогли прийти к единому мнению по поводу этого жеста мультимиллиардера. Часть сочла его прямой отсылкой к римскому приветствию, которое использовали нацисты, а некоторые посчитали, что предприниматель показал «салют Беллами», который до 1942 года применялся во время клятвы верности флагу США.

До этого Маск восторженно отреагировал на слова Трампа о планах водрузить американский флаг на Марсе. Новый глава Белого дома в своей инаугурационной речи пообещал, что добьётся отправки на Марс американских астронавтов, чтобы те водрузили на Красной планете флаг США.